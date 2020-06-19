بات معقم اليدين جزءا أساسيا من حياة البشر اليومية خلال الأشهر الماضية، مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، فيما لا يزال الجدل حول إمكانية أن تتسبب هذه المادة الكيميائية في حرائق داخل السيارات دائرا.

وكانت آخر الحوادث التي تدق جرس الإنذار، ما وقع في ولاية إلينوي الأميركية، حيث تسببت زجاجة معقم تحتوي على الكحول في اشتعال النيران داخل سيارة متوقفة، مع ارتفاع درجة الحرارة.

وقال قسم الإطفاء بمدينة واوكيغان التابعة للولاية، في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "يبدو أن النيران سببها زجاجة صغيرة من معقم اليد تركت داخل السيارة"، محذرا السائقين من هذا السلوك.