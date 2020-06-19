قال خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في تصريح للقناة الاذاعية الثالثة أنه لن يترشح لعهدة ثانية على رأس "الفاف".

قرار خير الدين زطشي، كان متوقعا حسب الكثير من الملاحظين، بعد مسلسل المناورات مع وزارة الشباب والرياضة حول القوانين الأساسية وظهر جليا أن الوصايا كانت تستهدف "الفاف" أكثر من أي اتحادية أخرى لما أصدرت تعليمة تمنع فيها تعديل القوانين الأساسية وهو الاجراء الذي أراد من خلاله خير الدين زطشي اقصاء أسماء من العضوية في الجمعة العامة للاتحادية.

وفي سياق آخر قال، المتحدث في مكيروفون الاذاعة، أنه هناك ارادة لاستئناف البطولة لكن هذا يبقى مرهونا بتطور الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا. كما لم يستبعد المتحدث تأجيل كأس أمم افريقيا المقرر تنظيمها شهر جانفي المقبل بالكاميرون بسبب جائحة كورونا.