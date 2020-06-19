عرفت شوارع بجاية اليوم مناوشات بين متظاهرين يرغبون في عودة الحراك، و قوات الأمن التي أصرت على منعها استعمل فيها الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريقهم .

نقاط المواجهات انتشرت في كثير من الأحياء منها حي أديمكو حيث استمرت المواجهات لأكثر من ساعة قبل ان ينسحب رجال الشرطة لدعم زملائهم الذين يواجهون متظاهرين بشكل مكثف بساحة حرية التعبير سعيد مقبل. مصالح الأمن استعملت في أكثر من مرة من الغاز المسيل للدموع وإلى غاية هذه اللحظات لا تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين .