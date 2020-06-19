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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار فيديوهات لأحد مشاهير تيك توك، وهو يقوم بتقبيل فتيات قاصرات موثقا ذلك بكاميرا هاتفه.

https://twitter.com/Joodj121/status/1273658552092155904

فأطلق مستخدمو مواقع التواصل في المملكة وسم #مشهور_يستغل_القاصرات والذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة، طالبوا من خلالها السطات المختصة بإلقاء القبض عليه ومعاقبته.

https://twitter.com/AwW3n/status/1273739971082555393

فقالت إحدى المغردات: "أتمنى اسمع تم القبض عليه لأن مو لهدرجة وصلت فيه إنه يستغل القاصرات ويصورهم..."

ولم يقتصر طلب المستخدمين على محاسبته وحسب، وإنما طالبوا بالتشهير به، ناشرين صورته وبياناته الشخصية ورقم المحمول الخاص به.

وفي المقابل طالب آخرون بمحاسبة الفتيات اللاتي ظهرن في المقاطع المصورة.

فقالت سوزان: "حتى البنات اللي يطلعون بث المفروض معاقبه لهم وش هالمسخرة".

https://twitter.com/sozan21536939/status/1273794322731864065?s=21

https://twitter.com/noorah___83/status/1273690321755521025

كما تساءل مغردون عن غياب دور أسر القاصرات في متابعتهن وحمايتهن.

https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1273765547474329601

مطالبات بحجب تيك توك

وطالب كثيرون السلطات المختصة بحجب تطبيق تيك توك في السعودية، وذلك لمدى خطورته على الأطفال.

فقال أبو عائد: "‏أناشد السلطات السعودية بحظر برنامج التك تك لخطورته على الأطفال، ورسالتي إلى أولياء الأمور راقبوا أطفالكم أي طفل تحت سن 21 سنة راقبه لا تقول كبر لأن هذا الزمن لا يكشف خفاياه إلى متأخر"

https://twitter.com/aboo3aed/status/1273759948250533888?s=21

https://twitter.com/mansuor16132338/status/1273685868914622468

لكن مغردين آخرين قدموا نصائح للآباء عن كيفية تقييد المحتوى غير المناسب في تطبيق تيك توك.

https://twitter.com/vOUrl9Wp6R7oA4c/status/1273697129320587264

كما أشار آخرون إلى أن تيك توك، كغيره من التطبيقات، يمكن توظيفه في أغراض نافعة، وفضلوا مشاركة مقاطع فيديو تظهر أعجبتهم في التطبيق.

https://twitter.com/loliii999/status/1273701207530496005?s=20

شرطة مكة توقف الجاني

وفي وقت لاحق أعلنت شرطة منطقة مكة في تغريدة توقيف مقيم من "جنسية عربية" لاستدراجه قاصرات واستغلالهن.

https://twitter.com/makkahregion/status/1273949410519658498

لكن مغردين تساءلوا عن السبب وراء حجب جنسية الموقوف وعلقوا على التغريدة بصور تظهر صورته وبياناته الشخصية وجنسيته. ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك البيانات بشكل مستقل.