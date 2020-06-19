أمضى المهاجم أسامة عبد الجليل صاحب الـ26 سنة على عقد مدته سنتين مع نادي اتحاد الجزائر الناشط في الرابطة المحترفة الأولى، حسب البيان الذي نشرته الإدارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في بيان النادي العاصمي: ''إدارة الاتحاد سعيدة بالإعلان على قدوم اللاعب أسامة المعروف بقوته البدنية و نزعته الهجومية، مرحبا أسامة''.

بالإضافة إلى فريق راد ستار، فإن اللاعب عبد الجليل قد تقمص ألوان العديد من الأندية على غرار شبيبة القبائل (2015) ودفاع تاجنانت (2016) أو حتى نادي باريس في الدرجة الثانية الفرنسية.

الإمضاء مع اللاعب عبد الجليل يعد الأول من نوعه في الميركاتو الصيفي قبل التحاق أسماء أخرى من أجل تدعيم التشكيلة وجعل النادي قادر على لعب الأدوار الأولى محليا ودوليا وهذا ما يطمح إليه مجمع سير سبور المالك لأغلب أسهم النادي.