خرج، اليوم الجمعة، مواطنون للتظاهر بتيزي وزو رغم الطوق الأمني المفروض من قبل عناصر الشرطة بمختلف الطرق الرئيسية للمدينة.

ونجح بعض المتظاهرين في بلوغ فناء الشمعة المحاذي لمقر أمن ولاية تيزي وزو، فيما منع آخرون من الالتحاق بالمسيرة، حيث حوصروا من قبل عناصر فرقة مكافحة الشغب على مستوى شارع لعمالي أحمد الرابط بوسط المدينة.

وطوقت قوات الأمن مختلف طرقات مدينة تيزي وزو بالزي المدني أو الرسمي لتفادي خروج المواطنين في مسيرة احتجاجية في عز زمن كورونا، كما تم نصب حواجز أمنية على مستوى مداخل المدينة لمنع دخول المشتبه في مشاركتهم في المسيرة.