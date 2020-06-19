أشار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي اليوم الجمعة، إلى احتمال تأجيل الدورة المقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2021) المقررة بالكاميرون (9 جانفي - 6 فيفري) بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصرح رئيس "الفاف" على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: "بالنظر إلى الوضعية الصحية السائدة حاليا والتي أثرت بشكل كبير على رزنامة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، فهناك احتمال كبير أن يتم تأجيل كان-2021".

وكشف رئيس "الفاف" أنه في "اتصال دائم" مع الناخب الوطني جمال بلماضي للحديث عن مستقبل أبطال إفريقيا: "أنا في اتصال دائم مع جمال بلماضي، سواء عبر الهاتف أو بالبريد الالكتروني لاستعراض الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الجزائري. نحن في انتظار تحديد التواريخ الجديدة لضبط رزنامة جديدة للتحضيرات".