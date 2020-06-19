يشهد منحى عدد الوفيات اليومي جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر تصاعدا لافتا خلال الفترة الأخيرة.

وبعد أن استقر تحت الرقم 10 لمدة طويلة، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية، ليصل اليوم إلى 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي إلى 825، حسب آخر احصائية كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة.

من جهة أخرى يتواصل الاستقرار في عدد الحالات اليومية، بعد تسجيل 119 إصابة جديدة رفع العدد الإجمالي إلى 11504 حالة مؤكدة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 8196 بعد تسجيل 118 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 53 مريضا في العناية المركزة.