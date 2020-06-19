بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11504 حالة مؤكدة، منها 119 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة.

وتبقى سطيف أكثر الولايات تسجيلا للحالات اليومية، ما جعلها بؤرة للفيروس في الجزائر مؤخرا، حيث سجلت 25 حالة، تليها الجزائر العاصمة بـ12 حالة.

وفي الوقت التي عرفت ولاية البليدة تراجعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بتسجيلها 4 حالات فقط في 24 ساعة الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في كل من وهران (12)، قسنطينة (8) وورقلة (7).

إجماليا تبقى البليدة (1432) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1273) ثم سطيف (857).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1432 (+4)

الجزائر: 1273 (+12)

سطيف: 857 (+25)

وهران: 709 (+12)

قسنطينة 521 (+8)

عين الدفلى: 416 (+0)

تيبازة: 377 (+0)

ورقلة: 334 (+7)

بجاية: 324 (+1)

تلمسان: 313 (+2)

المدية: 259 (+0)

برج بوعريريج: 237 (+0)

تيارت: 222 (+1)

أم البواقي: 220 (+2)

عنابة: 214 (+2)

باتنة: 203 (+2)

الجلفة: 200 (+1)

المسيلة: 195 (+0)

تيزي وزو: 191 (+0)

بشار: 176 (+4)

معـسكر: 175 (+2)

خنشلة: 174 (+0)

سكيكدة: 163 (+1)

الأغواط: 157 (+0)

بسكرة: 156 (+0)

أدرار: 154 (+4)

بومرداس: 153 (+2)

الوادي: 135 (+0)

البويرة: 133 (+2)

عين تموشنت: 127 (+1)

غرداية: 119 (+1)

مستغانم: 116 (+3)

تبسة: 112 (+1)

سيدي بلعباس: 108 (+1)

ميلة: 99 (+3)

سوق أهراس: 97 (+0)

تيسمسيلت: 95 (+1)

جيجل: 88 (+1)

الشلف: 77 (+1)

قالمة: 75 (+2)

نعامة: 72 (+1)

غليزان: 65 (+1)

البيض: 63 (+3)

الطارف: 45 (+0)

تمنراست: 26 (+2)

سعيدة: 22 (+3)

تندوف: 14 (+0)

إليزي: 11 (+0)