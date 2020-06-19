انتشلت اليوم، وحدات حراس السواحل بشرشال جثة شاب من عرض البحر بالجهة الغربية لعاصمة ولاية تيبازة، تعود لشاب ينحدر من ولاية البويرة، لتكون بذلك الجثة الرابعة التي يتم انتشالها في غضون 24 ساعة بالساحل البحري بين تيبازة والشلف الحدوديتين.

وتدخلت وحدات حراس السواحل بشرشال لانتشال الجثة من عرض البحر بالساحل الغربي لبلدية تيبازة وإخراجها عبر ميناء شرشال أين استلمتها مصالح الحماية المدنية وقامت بنقلها إلى مصلحة حفظ البحث بمستشفى تيبازة.

وتعد هذه الجثة لشاب من ولاية البويرة هي الرابعة التي يتم انتشالها بالساحل البحري الممتد بين غرب تيبازة وشرق ولاية الشلف الحدوديتين في غضون 24 ساعة، حيث انتشلت وحدات حراس السواحل الخميس جثتي شابين مجهولي الهوية بعرض البحر بتنس وجثة ثالثة لشاب في 25 من العمر بساحل بلدية الداموس غربي تيبازة.