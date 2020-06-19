أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حقّ الإرهابي عادل الغندري لتورطه في الهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس 2015.

واعتبرت المحكمة أن الغندري متورط رفقة مهرب آخر من مدينة بن قردان الحدودية في إدخال كمية من الأسلحة إلى تونس انطلاقا من ليبيا، أثبتت الأبحاث لاحقا أن بعضا من تلك الأسلحة تمّ استعمالها في العملية الإرهابية التي اسْتُهدِف بها متحف باردو سنة 2015 وأسفرت عن مقتل عدد من السياح الأجانب.

وسبق لمحكمة تونسية أن أصدرت في حق الغندري حكما بالسجن المؤبد في قضية محاولة اعتدائه على أعضاء من الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

من جهتها أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن مدة 48 عاما في حق الإرهابي برهان البولعابي و25 عنصرا آخرين يوجدون في حالة فرار، لتورطهم في عمليات إرهابية على غرار استهداف دورية للجيش الوطني بجبل مغيلة بسيدي بوزيد، والمشاركة في قتل راعي الأغنام الشهيد مبروك السلطاني وغيرها من الأعمال الإرهابية.

وكانت وحدة مختصة من الجيش الوطني قد تمكّنت من إيقاف البولعابي سنة 2018 إثر كمين نُصب له وإصابته برصاصة على مستوى إحدى رجليه، وينتمي البولعابي لتنظيم جند الخلافة الذي انشق عن القاعدة وبايع تنظيم داعش.