اهتز، زوال اليوم، حي عيسى بوكرمة بسكيكدة، على وقع جريمة قتل ذهبت ضحيتها امرأة (48 سنة) أم لـ 8 أطفال، أصابع الاتهام موجهة إلى زوجها في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية، التي تنقل رفقة الطبيب الشرعي ووكيل الجمهورية إلى مسرح الجريمة.

وأكدت الحماية المدنية أن الضحية مصابة بثلاث ضربات على مستوى الرأس وقد توفيت في عين المكان أي بمنزلها.

بعض المصادر من الحي تفيد أن الضحية وزوجها نشب بينهما شجار، أدى بزوجها إلى رميها بمطرقة أصابتها على مستوى الرأس، لكن التفاصيل الحقيقية تبقى مرتبطة بما يتوصل إليه تحقيق المصالح المختصة.