أعلن المغني الجزائري العالمي عبد الرؤوف دراجي المشهور بـ"سولكينغ" عن المبلغ الذي تم جمعه خلال الحملة التضامنية التي أطلقها من أجل المساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا في الجزائر.

وكشف "سولكينع" خلال بث مباشر على حسابه في "أستغرام" عن جمع 100 ألف أورو بعد أكثر من شهرين من إطلاقه للحملة.

وتتمثل المساعدات الطبية التي سيتم إرسالها إلى الجزائر في أدوات للإسعافات الأولية وأجهزة للعلاج بالأكسجين، إضافة إلى 50 ألف قناع واقي وأدوات للتعقيم.

وشكر "سولكينغ" كل من شارك في هذه الحملة التضامنية، منهم فنانين من أصل جزائري كـ"دي جي سنايك"، "لالجيرينو" و"فيانسو"، إضافة إلى ممثلين جزائريين مقيمين في أوروبا ورياضيين منهم نجم المنتخب الوطني رياض محرز.