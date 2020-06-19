أحكمت مصالح الأمن لولاية البويرة، اليوم، قبضتها على المداخل الرئيسية والثانوية المؤدية لمقر الولاية، حيث منعت العشرات من المتظاهرين القادمين من مختلف الأحياء والبلديات القريبة من بلدية البويرة من الوصول إلى وسط المدينة لأجل إحياء الحراك.

وأكد بعض أفراد مصالح الأمن أن منع المواطنين من التجوال بالقرب من ساحة الشهداء بوسط المدينة وساحة الوئام قرب من دار الثقافة علي زعموم أو التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص، جاء بسبب المخاوف من انتقال فيروس كورونا.

وحاول عشرات المتظاهرين الولوج إلى شوارع المدينة، غير أنهم اصطدموا بالتواجد الأمني الكبير والكثيف.