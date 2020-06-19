سجلت مصر 1774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، وهو ما يمثل أعلى عدد إصابات تسجله البلاد في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، مقارنة مع 1218 حالة في اليوم السابق.

كما رصدت أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان 79 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة مقارنة مع 88 يوم الخميس، وذلك قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لتخفيف مزيد من القيود الرامية لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و2017 حالة وفاة".

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وفرضت مصر إجراءات العزل في مارس لكبح انتشار الفيروس وأغلقت المدارس والمطاعم وأوقفت كل الرحلات الجوية الدولية تقريبا.

وأغلق الوباء قطاع السياحة الذي تقول الحكومة إنه يسهم بنسبة خمسة بالمئة في الناتج الاقتصادي وإن كان محللون يقولون إنه ربما يسهم بما يصل إلى 15 بالمئة باحتساب الوظائف والاستثمارات غير المباشرة.

وتأمل الحكومة في إمكانية استقبال سائحين خلال الفترة المتبقية من الصيف وقالت إنها تخطط لإعادة فتح المطارات أمام الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من أول جويلية.

وفي بداية ظهور الجائحة، نصح مسؤولو الصحة المواطنين بالإبلاغ عند الشعور بأعراض المرض حتى لو كانت متوسطة، لنقل الحالات إلى مستشفيات العزل. لكن مع استمرار انتشار العدوى بدأت وزارة الصحة في تقديم علاجات يمكن نقلها إلى منازل المصابين.