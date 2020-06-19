كشفت مصالح أمن ولاية البويرة ،عن حصيلة جديدة لمخالفات إجراءات الحجر الصحي ،حيث تم رفع وتحرير محاضر ضد أصحاب،105 مركبة و 08 مخالفات ضد أصحاب الدراجات النارية ووضعها في المحشر وتسجيل 363 مخالفة ضد الراجلين في الفترة بين 01جوان و 20جوان الجاري.



وكشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، اليوم ،أنه واستمرارا في الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل المصالح العملياتية بأمن ولاية البويرة في سبيل الوقاية من انتشار وباء كورونا ، من خلال التواجد الدائم و المستمر للسهر على التطبيق الصارم لإجراء الحجر الصحي الجزئي على ولاية البويرة، قامت مصالح الشرطة في الفترة الممتدة من 01جوان و 20جوان برفع العديد من المخالفات تمثلت في 105مخالفة لمالكي المركبات و08 مخالفة ضد مالكي دراجات نارية أين تم تحرير مخالفات ضد سائقيها و وضع السيارات و الدرجات في المحشر كما تم توقيف في نفس الفترة 363 شخص راجل ممن قاموا بخرق إجراء الحجر الصحي وتحرير مخالفات ضدهم.