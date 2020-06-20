لم يستبعد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أمس الجمعة، إعادة فرض الحجر الصحي على بعض الولايات في حال تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات فيها.

وقال الدكتور فورار على هامش عرض حصيلة تطور جائحة كوفيد-19 "لاحظنا ارتفاعا طفيفا، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء" مضيفا أن ذلك "راجع الى عدم احترام التدابير الوقائية من تفشي هذا الفيروس، عقب استئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية في بعض الولايات".

وأضاف في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بظاهرة متوقعة تماما" بحيث أن حالة تنامي هذا المرض قد سجلت أيضا في بلدان أخرى مثل الصين وفرنسا وايطاليا".

كما أشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إلى ارتفاع عدد الوفيات والتي تخص "أشخاص مسنين و طاعنين في السن" مقدما مثلا لوفاة شخص عن عمر ناهز 108 عاما، ضحية عدوى عن طريق أفراد أسرته، لم يتقيدوا بالتدابير الوقائية.

وأوضح الدكتور فورار أن جميع الأشخاص المتوفين يوم الخميس جراء الفيروس، "كانوا يعانون من أمراض مزمنة"، داعيا المواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحتياطية .

وأضاف يقول "يجب على كل مواطن احترام التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس وهي سلوكات بسيطة مثل غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي وبالأخص، وضع القناع الذي بات الزاميا".