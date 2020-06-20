أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن توقف تام لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة شرقي تيبازة، وذلك لإجراء أشغال صيانة وقائية سنوية للمحطة، حيث سيمتد هذا التوقف من الساعة 02:00 من صبيحة الإثنين إلى نفس التوقيت من صبيحة الأربعاء المقبلين.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته مساء الجمعة أن شركة "مياه تيبازة" القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر بفوكة والتابعة لوزارة الطاقة والمناجم برمجت توقف تام للمحطة من أجل القيام بأشغال صيانة وقائية، وسيمتد هذا التوقف من الساعة 02:00 من صبيحة يوم الاثنين 22 جوان إلى الساعة 02:00 من صبيحة يوم الأربعاء 24 جوان الجاري.

وأكدت الشركة أن هذا التوقف سيتسبب في تذبذب في تزويد بمياه الشرب عبر بلديات القليعة، فوكة، عين تقورايت، الدواودة، بواسماعيل، الشعيبة، خميستي، بوهارون والحطاطبة بالإضافة إلى تذبذبات أخرى عبر بلديات غرب العاصمة وهي المعالمة، زرالدة، سطاوالي وعين البنيان.

وكشفت الشركة عن برنامج خاص بالتوزيع سيتم اعتماده بالتنسيق مع السلطات باعتماد الموارد الأخرى المتاحة من آبار وينابيع، مشيرة إلى أنها ستضع شاحنات ذات صهاريج لتزويد المستخدمين ذوي الأولوية ( المؤسسات العمومية والمستشفيات) بالمياه، كما طمئنت الشركة زبائنها بالبلديات المعنية أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا يوم الأربعاء 24 جوان.