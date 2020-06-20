استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فائز السراج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحل السراج، صباح اليوم بالجزائر في زيارة تدوم يوما واحدا، حيث كان في استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد وكذا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

وسيبحث السراج مع رئيس الجمهورية مساع جزائرية تهدف لحل الأزمة الليبية، حيث أكد بيان رئاسة الجمهورية أن المباحثات سترتكز حول "استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وتأتي زيارة السراج بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها، الطرف الآخر في النزاع، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وكان الرئيس تبون قد أبدى استعداد الجزائر للوساطة من أجل إيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.