شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج اليوم السبت في زيارة الى الجزائر تدوم يوما واحدا.

وكان في استقبال المسؤول الليبي بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد وكذا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية و لجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

ومن المنتظر أن سيلتقي السراج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبحث مساع جزائرية تهدف لحل الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة السراج بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها، الطرف الآخر في النزاع، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وكان الرئيس تبون قد أبدى استعداد الجزائر للوساطة من أجل إيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.