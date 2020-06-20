أقدم صباح اليوم السبت، سكان المدينة الجديدة ببوينان، أحياء 5000، 3000 و2000، على تنظيم وقفة أمام مقرات سكناتهم احتجاجا على المشاكل التي تعرفها المدينة، خاصة بعد تراكم فواتير تسديد أعباء السكن لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الرسوم الاجتماعية، التي تأجل تسديدها إلى ما بعد التخلص من فيروس كورونا.

وأوضح ممثلون عن السكان لـ"الخبر"، أن هذه المبالغ سيتم تسديدها على أقساط، لكن المشكل المطروح هو الزيادة في الرسوم الاجتماعية كالأعباء بدون ضريبة، أعباء الإدارة والتسيير، تكاليف الحراسة، الأجزاء المشتركة بالإضافة إلى الضريبة عن القيمة المضافة، وحسبهم، فإنه لا تطبيق لهذه الخدمات على أرض الواقع، بل هي حبر على ورق، تتراكم على كاهل المواطن.

وأضاف أحد المحتجين، أن الأعباء موجودة في الفواتير المقدمة من مكاتب عدل لتسديدها، فيما لم يرى السكان أي من هذه الأعمال في الفترة الأخيرة، متسائلا "لماذا نسدد هذه الرسوم الاجتماعية؟ .. نحن بدون عمل لأكثر من أربعة أشهر بسبب الجائحة، كيف يمكننا أن ندفع هذه الفواتير كاملة؟".

وفي نفس السياق، ذكر المحتجون، النقائص التي يعرفها موقع "عدل"، كالتذبذب في التزود بالمياه، رغم مرور أكثر من سنتين على موقع المدينة الجديدة، حيث أصبح التزود بهذا المورد الحيوي كابوسا على المواطنين، بالإضافة إلى مشكل الغاز الطبيعي، وهو ما ولد غضبا كبيرا وسط المحتجين الذين يعيشون تحت ضغط رهيب بالموازاة مع جائحة كورونا.