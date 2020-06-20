يستأنف النقل الخاص لمستخدمي الصحة في ولاية الجزائر العاصمة اليوم السبت على الساعة الثانية زوالا في إطار الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المكلف بالاتصال بذات الشركة احسن عباد "تبعا للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، يستأنف نقل مستخدمي الصحة هذا السبت على الساعة الثانية زوالا بعدما عرف توقفا منذ الأربعاء الماضي".

وكان التوقف المفاجئ لنقل عمال الصحة من طرف شركة "إيتوزا" قبل خلق موجة تذمر كبيرة، في ظل نقص وسائل النقل رغم قرار السلطات العمومية باستئناف نشاطها.

وأضاف نفس المسؤول أن "التوقف المؤقت لنقل مستخدمي الصحة منذ الأربعاء الماضي يرجع إلى التحضيرات الكبرى المرتبطة باستئناف نقل المسافرين"، مطمئنا أن إيتوزا "ستضمن على حدى نقل المسافرين ومستخدمي الصحة في ظل احترام الإجراءات الضرورية المقررة لمكافحة الجائحة".