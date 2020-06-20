تألق الدولي الجزائر سعيد بن رحمة، اليوم السبت، في استئناف دوري الدرجة الأولى الانجليزي بعد أسابيع من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وقاد بن رحمة ناديه برانتدفورد، الطامح إلى تحقيق الصعود للدوري الممتاز، إلى الفوز على أرضية ميدان مضيفه فولهام بهدفين لصفر في إطار مقابلات الجولة 38.

وسجل صاحب 24 عاما الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 88 قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي جاء في الوقت البدل الضائع من اللقاء.

بهذا الفوز، أصبح رصيد برانتدفورد 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن فولهام الذي يحتل المركز الثالث، فيما يحتل الصدارة نادي ليدز بـ71 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني واست بروميتش ألبيون.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا اهتمام عدة أندية بخدمات الدولي الجزائري منها عملاق العاصمة الانجليزية نادي تشلسي.