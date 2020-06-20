لقي، ببسكرة شاب مصرعه اثر سقوطه من عمارة إثناء اقتحام مسكن يقع بأحد احياء الجهة الغربية للمدينة .

هذه الحادثة كشفت اثر نداء استغاثة على الرقم الأخضر 1548 لقوات الشرطة من امرأة تبلغ من العمر 30 سنة مقيمة بأحد العمارات بالجهة الغربية للمدينة مفاده تعرضها إلى محاولة الاعتداء واقتحام مسكنها باستعمال القوة والعنف من طرف مجموعة من الأشخاص باستعمالهم شرفة العمارة وان احدهم سقط من فوق العمارة يبلغ من العمر 31 سنة.

وبإجراء المعاينة الميدانية وفتح تحقيق تم التوصل إلى مجموعة من الأشخاص المتورطين في عملية الاعتداء كانوا على متن سيارة رباعية الدفع تم توقيفها خلال عملية البحث مع توقيف الأشخاص المتورطين والتحقيق جاري لمعرفة ملابسات القضية .