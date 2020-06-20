قال الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات كشف في لقائه بالإعلاميين على هامش زيارة قادته الى بسكرة، أن حوالي 88 ألف مؤسسة انشات في إطار " انساج " في مختلف القطاعات و هناك نسبة من هذه المؤسسات تصنف في خانة الناجحة و لم نتطرق إليها رغم أنها تحتاج الدعم لكي تتطور و تتوسع ، مقابل أخرى متعثرة بسبب عدم استطاعتها تسديد القرض الذي استفادت منه لأنها لم تمنح لها المشاريع رغم أن قانون الصفقات يمنح 20 بالمائة لهؤلاء، و السبب الثاني يكمن في لجوء بعض المؤسسات إلى تغيير نشاطها و بيع عتادها .

و حسب الوزير المنتدب فان هذا الإجراء مخالف للقانون لكن الإستراتيجية الجديدة يمكن قبولها و دعمها .و برأيه أن الإشكال الوحيد يطرح مع أصحاب المؤسسات الذين باعوا العتاد و حولت وجهة الأموال ، و برأيه فان هؤلاء ملزمون على تسديد القروض و لو على مدى 20 سنة وفق آليات محددة دون الزج بهم في السجون و المتابعات و هو أمر فصل فيه رئيس الجمهورية على حد قوله ، لكن تلك التي حافظت على تجهيزاتها فيمكن إعادة تمويلها بشرط أن نضمن لها المشاريع ، ليؤكد أن المجال مفتوح يسع لنحو 2 مليون مؤسسة مصغرة في الجزائر و حاليا نحصي 380 ألف وحدة .و طمأن المتحدث الشباب بوجود الحلول بإنشاء تعاونيات و التوجه نحو القطاعات المطلوبة لتحقيق النجاح .