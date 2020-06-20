قالت شركة الجوية الجزائرية أنها جاهزة لاستئناف نشاطها وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان رحلات آمنة لركابها وفقًا للتوصيات الصحية الدولية ، سواء أثناء التحضير للرحلات أو للخدمات المقدمة في الوكالة أو في المطار أو على متن الطائرة، مضيفة أن قرار استئناف نشاطها يعود إلى السلطات العليا في البلاد.



وجاء في بيان للشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أن الجوية الجزائرية سترافق زبائنها لتنظيم محكم لرحلاتهم عبر خطوطها في هذه الظروف الاستثنائية.



وكشف البيان أن الخطوط الجوية الجزائرية ستوفر برنامج رحلات تحسبًا للتعافي التدريجي ، موضحة أنها ستضمن جميع الوجهات وأن تاريخ الإستئناف يعود للسلطات العليا ووفق قرارات دول المقصد بشأن طريقة الدخول إلى أراضيها.



من جهته كشف بيان الجوية الجزائرية أن تغيير التذاكر التي تم شراؤها قبل الاستئناف الفعال للرحلات، سيكون مجاني وفي نفس الدرجة وخلال فترة صلاحيتها بالكامل وقبل تاريخ السفر المخطط له من قبل الزبون .



وأضاف المصدر أنه تم تمديد صلاحية تذاكر السفر الخاصة بزبائنها حتى 30 جوان 2021 لجميع الرحلات المقررة قبل 31 ماي 2020 وأنه يمكن للمسافرين المتضررين من إلغاء رحلاتهم بسبب جائحة “كورونا”، الاستفادة من عدة خيارات من بينها التغيير المجاني في المقصورة نفسها ولأي وجهة في نفس البلد بالنسبة للرحلات حتى 31 مارس 2021.