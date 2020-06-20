دعا فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ، قاطني سكنات البيع بالإيجار ، أنه بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري لشهر جوان و 50 بالمئة من شهر مارس الفارط ، المؤجلة بسبب الظرف الصحي الوبائي .



وأفادت وكالة “عدل” في بيان لها نشرته اليوم على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، بأن العملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير.



وكشف البيان أن “عدل” لن تحتسب غرامات التأخير على قاطني سكنات البيع بالإيجار .



كما دعا فرع التسيير العقاري قاطني أحياء عدل، التقرب إلى مصالحه المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير، قبل توجههم إلى البنك.