أحصت الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي أكثر من 5000 طفل مصاب بالشلل الدماغي عبر مختلف ولايات الوطن.



اعتبرت هذه الجمعية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية أن هؤلاء يعانون من انعدام مراكز العلاج الطبيعي المكثف عبر مستوى الوطن، وفي مقابل هذا التكاليف الباهظة لهذا العلاج ومشقة التنقل خارج الوطن، فضلا عن المعاناة من علاوة على مصاريف المراقبة الطبية والأدوية واللوازم الطبية.



وذكرت الجمعية أن هذه الفئة من مرضى أطفال الشلل الدماغي تحتاج للمتابعة اليومية والعناية النفسية والمراقبة الطبية بصفة دورية، وهذا ما جعل أهاليهم في وضعية نفسية و إجتماعية مزرية كونهم من ذوي الدخل المحدود.



وقالت الجمعية في الرسالة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها أنها تأمل بفتح مراكز جهوية على المستوى الوطني للتخفيف من معاناة هذه الفئة و أهاليهم، وفي الإطار أفادت الجمعية أنه يوجد المركز الإستشفائي "عين النسور" بولاية عين الدفلى، وهو غير مستغل حاليا فيمكن تحويله وتجهيزه ليكون مركزا للعلاج الطبيعي المكثف.