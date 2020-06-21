نفت وزارة العدل في بيان لها ،أمس السبت، ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض المحبوس بوساحة زكريا إلى ما وصف بالتجاوزات المرتكبة في حقه بمؤسسة إعادة التأهيل البوني و منها تعرضه إلى ضغوطات نفسية وممارسات تعنيفية و حرمانه من الاتصال هاتفيا بعائلته وخرقا للإجراءات المعمول بها في مجال زيارة المحامين.

وحسب البيان، ققد قام النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بالتحري في الموضوع بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية عنابة وبعد سماع المحبوس المعني على محضر من طرف مدير المؤسسة العقابية نفى فيه المعني نفيا مطلقا تعرضه إلى أي نوع من سوء المعاملة داخل المؤسسة وفيما يتعلق بعدم إتصاله بعائلته فإنه لم يتقدم بطلب في هذا الشأن لا شفاهة ولا كتابة بسبب أنه لا يحوز على رقم هاتف العائلة وقد طلب من المحامين إحضاره له.