كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن الشروع في تنظيم لقاءات مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لتقيم المنظومة التربوية.

وأفاد بيان الوزارة المنشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "في إطار سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، تشرع وزارة التاربية الوطني، بدء من اليوم الأحد، بمقرها الكائن بالمرادية، في تنظيم لقاءات مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع وفق الرزنامة المبرمجة لذلك، حيث ستخصص للردود المتعلقة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائيةّ".

وأضاف ذات البيان، أنه بالإضافة إلى اللقاءات التي أشرف عليها وزير التربية في الفترة الممتدة من 20 فيفري الى غاية 12 مارس هناك أيضا مشروع أرضية جلسات تشخيص وتقييم المنظومة التربوية".

وفي هذا الإطار أكد ذات المصدر، أنه سيتم تسليم وثيقة من المشروع للشركاء الاجتماعيين للمناقشة والإثراء وإبداء الرأي، كما سيتم تقديم مقترح حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي يكتسي طابعا استعجاليا.