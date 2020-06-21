قال الدكتور بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا، في تصريحات اعلامية اليوم، أن المواطنين يتحملون مسؤولية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

حسب المتحدث الاحصائيات الأخيرة التي كشفت عنها اللجنة العلمية لمتابعة ورصد الوباء أظهرت بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات على غرار سطيف وبسكرة، مؤكدا أن هذا الارتفاع سببه عدم احترام الجزائريين لإجراءات الحجر الصحي، لكن في نفس السياق يرفض بقاط بركاني الحديث عن موجة ثانية لفيروس كورونا.

ويرى أن عودة النشاط التجاري تدريجيا وعدم احترام المواطنين لمبدأ التباعد الجسدي هي احد أسباب تفشي الوباء، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلاد لم تترك أي إجراء لم تقم به لمجابهة هذا الوباء.

ويرى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار، يكمن في تشديد العقوبات ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في الفضاءات العمومية، مع ضرورة تكثيف دوريات الأمن في الأسواق والفضاءات العمومية لمنع التجمعات.