دخلت لقاحات كوفيد-19 المعطلة التي طورها معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية المرحلة الثانية من التجارب السريرية في الصين، حسبما ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية.

وأجريت المرحلة الثانية من التجربة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي البلاد، لتقييم مزيد من المناعة وسلامة اللقاح في جسم الإنسان.

وبدأ المعهد المرحلة الأولى من التجارب السريرية في ماي الماضي بتلقيح نحو 200 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، في مستشفى جامعة غرب الصين الثاني في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وكانت الدراسة عشوائية ومزدوجة التعمية ووهمية.

ووفقا للتقرير، سيتم استخدام مصنع لقاح كوفيد-19 في مدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان، في النصف الثاني من العام الجاري.

ويتمتع المعهد بخبرة واسعة وقدرات قوية في أبحاث اللقاحات، حيث تم تطوير وإنتاج لقاحات حية موهنة وأخرى مطلة ضد شلل الأطفال لحماية مئات الآلاف من الأطفال الصينيين من الإعاقة.

ووفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمت الموافقة حتى الآن على خمسة لقاحات كوفيد-19 مرشحة في الصين للتجارب السريرية، ما يمثل 40 بالمئة من إجمالي عدد لقاحات التجارب السريرية في العالم.