فى إطار خطة العودة للحياة بالممكلة العربية السعودية أجرت السلطات استعدادات في 1560 مسجداً وجامعاً لفتح أبوابهم في مكة المكرمة لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة فجر اليوم الأحد ، بعد انقطاع 90 يوماً، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق صحيفة الرياض السعودية.

في الوقت الذي جهز فيه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

وقال المدير التنفيذي لمركز حي العزيزية بمكة إبراهيم ملي، إن المبادرة تهدف إلى تهيئة جوامع ومساجد مكة لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد، وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة، خلال العودة للصلاة في المساجد.