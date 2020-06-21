أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أنه خلال كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،مساء أمس 20 جوان 2020، مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني.

وحسب البيان فان العملية التي ما تزال متواصلة تم خلالها اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين.

كما تقدم اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.يضيف البيان .