تسجل عملية توزيع المياه الصالحة للشرب بأحياء الجهة الغربية العليا لبلدية البليدة ابتداء من اليوم الأحد تذبذبا في التوزيع وذلك بسبب القيام ببعض الأشغال، حسبما جاء في بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر، أن أحياء بونعامة الجيلالي وباب الزاوية و شارع عمارة يوسف والأمير عبد القادر وفلسطين وشريف شلبي ولارماف وسيدي براهيم والتخطيط ستسجل تأخرا في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب بسبب إنجاز بعض الأشغال.

وأضاف المصدر، أن هذه الأشغال تتمثل في ربط حي مكركب بن يوسف بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب الجديدة على مستوى نقطة الربط الواقعة بنهج محجوب بوعلام.

من جهة أخرى، قامت الفرقة التقنية لمؤسسة الجزائرية للمياه لمركز بوقرة أمس السبت بإصلاح العطب الكهربائي للنقبين 1 و 2 العبازيز التي تعرضت للتخريب والسرقة في 10 جوان الماضي مما أدى إلى توقف النقبين وتسجيل إضطراب في التزويد بالمياه.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد إعادة تشغيل النقبين ستسجل عملية التزويد بالمياه تحسنا وإستقرارا تدريجيا إبتداء من اليوم.