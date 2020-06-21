عثـر، صباح اليوم، على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر متوفى بالقرب من السوق الأسبوعي "اعمر خوجة" بمقر ولاية البويرة.

وحسب كشف عنه لـ "الخبر" الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بولاية البويرة، فقد تدخلت وحدة حركات في حدود الساعة الثامنة والنصف، على مستوى السوق الأسبوعي اعمر خوجة بغرب مقر بلدية البويرة لنقل جثة شخص في العقد الثالث من العمر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.