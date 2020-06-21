فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية: تجمع انتخابي لترامب وسط مخاوف بشأن الوباء

BBC
21 يونيو 2020 ()
0 قراءة
+ -
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي له في تولسا، أوكلاهوما، 20 يونيو/حزيران 2020
Getty Images
وصف ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بأنه "دمية عاجزة تابعة لليسار الراديكالي"

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي له منذ مارس/آذار الماضي، حين بدأت إجراءات الإغلاق في الولايات المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تباهى ترامب على تويتر بأن ما يقرب من مليون شخص قد طلبوا تذاكر لحضور الفعالية التي استضافتها مدينة توسلا بولاية أوكلاهوما.

لكن الساحة التي تستوعب 19 ألف شخص بدت غير ممتلئة بشكل واضح. وسادت مخاوف من أن تؤدي الفعالية إلى انتشار وباء "كوفيد - 19".

وقبل ساعات من بدء الفعالية، قالت الحملة إن نتائج فحوصات 6 من المنظمين جاءت إيجابية.

رجل يتم فحص درجة حرارته عند مدخل تجمع للرئيس دونالد ترامب في تولسا، أوكلاهوما، 20 يونيو/حزيران 2020
Reuters
تعيّن على المشاركين في الفعالية اجتياز اختبارات درجة الحرارة قبل أن يتمكنوا من دخول الساحة

ويعد تجمع حملة ترامب لإعادة انتخابه أحد أكبر التجمعات الداخلية في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان على الحاضرين التوقيع على تنازل يحمي حملة ترامب من المسؤولية عن أي إصابة بالوباء.

ورفضت المحكمة العليا في أوكلاهوما، يوم الجمعة، دعوى قضائية تطالب باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وتم تسجيل أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بكوفيد - 19 و119 ألف حالة وفاة مرتبطة به في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

ماذا قال ترامب خلال الفعالية؟

وصف ترامب المشاركين بأنهم "محاربون" لأنهم حضروا على الرغم من المخاوف بشأن فيروس كورونا. وقال إن "الأغلبية الصامتة" كانت "أقوى من أي وقت مضى".

ووصف منافسه الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بأنه "دمية عاجزة تابعة لليسار الراديكالي".

وأقيمت الفعالية وسط مخاوف من أن تؤدي إلى انتشار "كوفيد-19" على نطاق واسع في أوكلاهوما.

تقوم الشرطة بإبعاد متظاهرة من منطقة قريبة حيث سيعقد دونالد ترامب تجمعاً في تولسا، أوكلاهوما، في 20 يونيو/حزيران 2020
AFP
أخرجت شرطة تولسا متظاهرة بالقرب من موقع التجمع

وفي منشور على فيسبوك، أقر عمدة تولسا جي تي بينوم بأن سكان المدينة منقسمون حول كونها أول مدينة تستضيف مثل هذا الحدث.

وكتب "نحن نفعل ذلك مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الإيجابية لدينا، ولكن قدرات المستشفى لدينا لا تزال قوية. يعتقد البعض أن الأمر رائع، والبعض يعتقد أنه متهور".

وكانت هناك خشية بين المسؤولين في تولسا، من وقوع اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.

ولا تزال حالة الغضب منتشرة منذ مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية على نطاق واسع.

&
فيروس كورونا: فرنسا تسمح بدخول ما يصل إلى 5000 مشجع لمباريات كرة القدم في الملاعب
105 قراءة
فيروس كورونا: ما هي أهم الأفلام التي سيستأنف إنتاجها قريبا؟
89 قراءة
كتاب جون بولتون: قاض أمريكي يرفض طلب ترامب بمنع نشر الكتاب
119 قراءة
فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية: تجمع انتخابي لترامب وسط مخاوف بشأن الوباء
40 قراءة
فيروس كورونا: خمسة أسباب تجعل وضع اليمن أكثر خطورة
38 قراءة

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول