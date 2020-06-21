أغلق عدد من الشباب صباح اليوم الأحد، الطريق الوطني المزدوج رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وحيزر بالمخرج الرئيسي لهذه الأخيرة، باستعمال الحجارة والمتاريس، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من طرف الشرطة.

وحسب ما أوضحه المحتجين لـ "الخبرّ، فان المعنيون تم توقيفهم يوم الجمعة بالطريق المؤدي إلى مداخل عاصمة الولاية وأمام مقر الولاية، حيث كانوا يحاولون تنظيم وإحياء الحراك في جمعته الـ 70.

وقد نظم المحتجون وقفة في ساحة الدائرة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين البالغ عددهم 6 موقوفا ينتظر تقديمهم أمام العدالة نهار اليوم، بتهمة التجمهر.