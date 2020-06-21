وقف اليوم للمرة الثانية العشرات أمام مقر الولاية مطالبين السلطات الولائية الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية وإعانات السكن الريفي لآلاف المستفيدين ممن لم يتحصلوا لحد الساعة على مقررات الاستفادة من إعانات "السكن الريفي" أو ما يعرف بـ "البناء الذاتي".

فأصحاب قضية أراضي أو تجزئات جنين ضيف الله لم يفهم أصحابها وعددهم يقدر بالآلاف ما الذي يمنع من حرمانهم من مقررات الاستفادة، فضلا على أن المسالك لم تفتح لتمكين المستفيد من الوصول إلى القطع الأرضية الممنوحة لهم، كما أن أصحاب هذه التجزئات يعانون من إشكالية تؤرقهم وهي أن هذه التجزئات محاطة بسكة القطار ومعزولة على المدينة.

وما لم يفهمه ممثلو أصحاب هذه التجزئات في تصريحاتهم لـ "الخبر"، هو أن والي الولاية قال أن 11863 استفادوا من أراضي مربوطة من كل الشبكات وبالإعانة المالية ولحد الآن لم ير أحد معالم تهيئة ولا إعانة، وهذا بعد سنتين، يقول هؤلاء أن والي الولاية صرّح بها لوسائل الإعلام.

في حين تساءل أصحاب السكنات الاجتماعية المنتظر توزيعها سر "صمت الوالي" وعدم مبادرته بإيجاد حل نهائي لمعضلة السكن بالولاية ولو بالخروج إليهم أو أحد مسؤولي قطاع السكن لمعرفة مصير السكنات الاجتماعية وإعانات السكن الريفي التي دخلت عامها الثاني دون أن تكتمل فرحتهم.