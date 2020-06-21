أعفت الصين دول إفريقية من سداد القروض بدون الفوائد المستحقة إلى نهاية 2020.

وأفاد البيان المنشور على الصفحة الرسمية للسفارة الصين بالجزائر في "فايسبوك"، أن "الصين سوف تواصل الالتزام مع إفريقيا بمكافحة الوباء يدا بيد وتعزيز التعاون الصيني الإفريقي وتنفيذ تعددية الأطراف وتعميق الصداقة الصينية الإفريقية".

وأضاف ذات البيان، "سيواصل الجانب الصيني تقديم كل ما في وسعه من الدعم لتنفيذ الإجراءات التي أعلنتُ عنها في الجلسة الافتتاحية لجمعية الصحة العالمية، وسنواصل تقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية وإرسال فرق خبراء طبيين إليها ومساعدتها في شراء المواد الطبية في الصين، بالإضافة إلى تشييد مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون العام الجاري قبل الموعد المحدد".

وأكد الجانب الصيني أنه سيعفي الدول الإفريقية المعنية من سداد القروض بدون الفوائد المستحقة لغاية نهاية عام 2020. بالنسبة للدول الإفريقية الأكثر تضررا من الوباء وتحت الضغوط المالية الشديدة، وسيعمل الجانب الصيني أيضا مع المجتمع الدولي على تعزيز الدعم لها من خلال مواصلة تمديد فترة تعليق الديون، بما يساعدها على تجاوز الصعوبات الحالية. وسنشجع المؤسسات المالية الصينية المعنية على التجاوب مع مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقرا".