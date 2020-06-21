قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء رقمنة وثيقة الانتساب والتي أصبح بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا تحميلها واستخراجها عبر فضاء "الهناء"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الصندوق.

وأوضح البيان، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ولاسيما طالبي مختلف الوثائق، على غرار شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي التي تعرف طلبا متزايدا لاستعمالها في مختلفالملفات، قرر إدراج خدمة جديدة تتعلق برقمنة وثيقة الانتساب والتي أصبح بإمكان المؤمن لهم اجتماعيا تحميلها واستخراجها عبر فضاء الهناء بواسطة الرابط:

https://elhanaa.cnas.dz.

كما يمكن لأرباب العمل، يضيف ذات المصدر، الإدارات العمومية، الجماعات المحلية، التأكد من مطابقة شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق، بواسطة الانترنت عبر الرابط (https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml) مشيرا إلى أن الصندوق "يطمح من وراء هذا الانجاز الذي يعد قفزة نوعية في مجال عصرنة تسييره، إلى التخلي التدريجي عن إصدار الوثيقة الورقية على مستوى شبابيكه والحد من عناء تنقل المواطنين إلى هياكله".

وفي هذا الصدد وقصد تعريف أكبر عدد ممكن من المواطنين بهذا الإجراء، شرع الصندوق في حملة إعلامية واسعة عبر كل القنوات الإعلامية المتاحة، كما أعد دليلا لاستعمال خدمة تحميل شهادة الانتساب عبر فضاء الهناء والمدعم بفيديو مصور يشرح خطوات الولوج إلى فضاء الهناء والمتاح عبر صفحته الرسمية للفايسبوك

: cnasdirectiongenerale .

كما يدعو الصندوق أرباب العمل، الإدارات العمومية، الجماعات المحلية إلى الأخذ بعين الاعتبار شهادات الانتساب المستخرجة عبر فضاء الهناء ومطابقتها عبر الرابط المذكور أعلاه.