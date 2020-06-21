نظم محامو تيزي وزو، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل محكمة تيزي وزو، للتعبير عن تذمرهم من الإعتقالات التي إستهدفت نشطاء الحراك الشعبي في مسيرة الجمعة المنصرم بتيزي وزو، و بالتضييق على نشاط المحامي مؤكدين مواصلتهم عملهم للدفاع عن سجناء الرأي و نشطاء الحراك الشعبي .

ودامت الوقفة الاحتجاجية دقائق معدودة، ليلتحقوا بالمحكمة للدفاع طوعيا على 12 موقوفا من بينهم 5 مسجونين و 7 وجهت لهم الإستدعاءات المباشرة للمثول نهار اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية للنظر في قضيتهم .