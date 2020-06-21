أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن إرهابي سلم نفسه، يوم 20 جوان 2020، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. وحسب البيان فان الامر يتعلق بالمسمى "ديشلي بكاي" المدعو "مسَلَّم"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة.يضيف البيان

من جهة أخرى ، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي (21390) قرص مهلوس، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتندوف، مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(1000) لتر من الوقود الموجه للتهريب. كما أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ(100) شخصا بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان.

كما أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ(100) شخصا بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان.