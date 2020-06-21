يعتبر العسل مضاداً حيوياً طبيعياً، وهو يحتوي على عدد من الصفات التي تميّزه عن أي غذاء آخر، بالإضافة إلى كونه مصدراً رائعاً للطاقة؛ بسبب احتوائه على سكر الفركتوز.

هذا ويحتوي العسل على مجموعة من الإنزيمات ومضادات الأكسدة والمعادن، بالإضافة إلى حبوب اللقاح وعدد من المركّبات المفيدة، أما مذاقه الحلو اللذيذ؛ فهو يستمدّه من السكريات البسيطة التي يحتويها.

وحول فوائد العسل على الريق للنساء، تقول أخصائية التغذية مايا حداد: "فوائد العسل لا يمكن حصرها، كونه نوعاً من أنواع التحلية بطعم لذيذ، ولكنه يحتوي أيضاً على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تجعله مفيداً جداً للصحة، خصوصاً لدى تناوله على الريق.

إن تناول ملعقة صغيرة من العسل على الريق يحدُّ من السمنة المفرطة، إذ إن السكر المتواجد فيه هو سكر طبيعي، كما أنه يساعد على تنشيط الجسم، ويحسّن وظائف الجهاز الهضمي ويطهّر المعدة والأمعاء.

ويساعد العسل على تقوية جهاز مناعة الجسم، ويجعله أكثر مقاومة للأمراض والفيروسات والبكتيريا، ويساعد على الشفاء من مشاكل الجهاز التنفسي، كالسعال الشديد والتهاب الحلق، كما أن العسل يمدُّ الجسم بالطاقة، ويساهم في التخلص من الشعور بالإرهاق والتعب".

وتضيف اختصاصية التغذية مايا حداد أنه: "يساعد على تجديد صحة الجلد والبشرة، وتخفيف آلام الدورة الشهرية لدى النساء مع الحفاظ على وظائف المبايض.

يعطي العسل شعوراً للجسم بالراحة، لأنه يحارب الاكتئاب طيلة النهار، ويجعل النساء في حالة مزاجية جيدة.

ويساعد تناول العسل على الريق على خسارة الوزن، ويحدُّ من السمنة الزائدة، لأنَّ السكر الموجود فيه طبيعي وغير مصنّع، كما يعتبر من المصادر المهمة والطبيعية الصحية للسعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنه يحمي من تراكم السكر في الدم، بالإضافة إلى هذا ينظّم نشاط الجسم ويحسّن من وظائفه، لأنه يقوّي كفاءة الجهاز الهضمي يطهّر الأمعاء والمعدة ويخفّف من الأحماض المتراكمة فيهما.

يعمل على تقوية وحماية جهاز المناعة، ويجعله أكثر مقاومة للميكروبات، البكتيريا، والفيروسات؛ من خلال غناه بالإنزيمات والمعادن التي تعمل كمدافع رئيسي عن الجسم ضد البكتيريا، يعتبر من أهم مضادات الأكسدة ويعمل على التقليل من الحساسية الموجودة في الجسم، خاصة خلال فصل الربيع.

يمدُّ العسل الجسم خلال فترة الصباح بالطاقة، ويحارب الشعور بالإرهاق والتعب على مدار اليوم، ويعمل على التخلّص من مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهابات الحلق، كما يمنع حصول التهيّجات والسعال الشديد.

يخلّص الجسم من السموم المتواجدة فيه، والتي تلعب دوراً في ظهور الأمراض، فالعسل يحتوي على حمض يسمّى "الستريك" الذي يعمل على تحفيز الكبد، ليسهّل عملها في التخلّص من السموم المتراكمة في الجسم.

يحافظ بشكل عام على صحة الجسم، وهو مرطّب جيّد له، يقلّل من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ويقلّل من الكولسترول في الجسم.، حيث يعمل على تجديد صحة الجلد وتحسين مظهره، ويزيد من لمعان البشرة ونضارتها، لوجود مضادّات الأكسدة في مكوّناته.

فتناول العسل على الريق يساهم في التقليل من المشاكل التي تحصل في الرحم، ويحافظ على وظائف المبايض، كما أنه يعتبر مسكّناً قويّاً لآلام الدورة الشهرية، خاصة إذا تمّ تناول ملعقة من العسل الأسود صباحاً، حيث يقوي وظائف الجهاز التناسلي عند المرأة ويحافظ عليها.

وينصح تناوله ملعقة على الريق، وذلك بعد إذابتها بالماء الدافئ صباحاً، وشربها قبل تناول أي شيء من الطعام. وبعد ذلك بنصف ساعة، يمكنكِ تناول وجبة الفطور، فبذلك تستفيدين من جميع الخصائص الغذائية في العسل.