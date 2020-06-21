نظم مكتتبو عدل 2 وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وكالة عدل بسكيكدة، التي لم تبرر لهم أسباب عدم التقيد بالمواقع التي تم اختيارها من قبل المكتتبين حيث أن الكثير منهم وجهوا من سكيكدة إلى عزابة والحروش والقل والعكس ،حسب ما ندد به المكتتبين الذين يرفضون التوجه إلى السكنات التي وجهوا إليها، الكائنة بمنطقة قريبيسة ببلدية عزابة 32 كلم شرقي سكيكدة وحوالي 100 كلم بالنسبة لمكتتبي دائرة القل والحروش.

حسب العرائض التي رفعها المحتجون فان اختيار المواقع انحصر في كل من فلفلة ورمضان جمال، والحروش وعزابة لم تكن في الحسبان غير أن المديرية العامة لوكالة عدل أدرجتها ،وتجاهلت المواقع المختارة من طرفهم وتزامن هذا مع دفع الشطر الثاني ، متهمين الوكالة بعدم احترام الترتيب الكرونولوجي في التوزيع، والمواقع المدرجة في قائمة الاختيارات وعدم مراعاتها لإقامة المكتتبين .

من جهة أخرى يطالب المكتتبون من المديرية العامة لوكالة عدل بإلغاء شهادة التخصيص وإعادة برمجتها، كما أنها مطالبة حسبهم بمراعاة ظروف المكتتبين ، حيث يؤكد المحتجون رفضهم لموقع 1100 وحدة سكنية بمنطقة قريبيسة بعزابة نفس الموقف أعرب عنه مكتتبو عزابة الذين وجهوا إلى موقع بوزعرورة في سكيكدة.

مسؤول وكالة عدل بسكيكدة ،في اتصالنا به لمعرفة موقف الوكالة من النقاط المطروحة من قبل المحتجين أكد لنا أن مسؤوليته في الوكالة تنحصر في متابعة المشاريع ودوره تقني ولا دخل له في اختيار المواقع.

عباس فلوري