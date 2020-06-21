افرجت مساء اليوم نيابة محكمة البويرة الابتدائية عن ستة اشخاص من أصل 13 موقوفا تم توقيفهم اول أمس خلال محاولتهم استئناف الحراك في جمعته الـ 70.

وجاء الافراج لستة اشخاص بعد أن تم عرضهم وسماعهم مساء اليوم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة الابتدائية، في حين أجل ملف سبعة آخرين لجلسة حددها بتاريخ الـ 29 من الشهر الحالي مع ابقائهم الحبس المؤقت.

هذا وقد شهد محيط المحكمة توافد كبير لعناصر الأمن و عائلات الموقوفين التي تم تفريقها ومنعها من تشكيل التجمعات.

للإشارة فقد شهدت صباح اليوم بلدية حيزر وقفة احتجاجية تبعها إضراب عام شمل كل الخدمات وغلق الطريق الوطني من احل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.