قدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد تعازيه لأسرة الشهيد العريف زناندة مصطفى الذي استشهد أمس السبت خلال اشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة بعين الدفلى.



و كتب السيد عبد العزيز جراد في برقية تعزية” لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم باستشهاد الـمغفور له بإذن الله، العريف زناندة مصطفى، رحمه وطيب ثراه، الذي كان يؤدي واجبه الوطني قبل أن تختطفه يد الغدر والإرهاب الهمجي، وهو في ريعان شبابه ، وبهذه الـمناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر أحد أبنائها البررة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل، وأن أتقدم إليكم، ولذوي الفقيد جميعا ومن خلالكم إلى كل زملائه الأشاوس في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى سبحانه وتعالى، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والأبرار، ويلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان إنه ولي ذلك وعليه قدير.

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون.