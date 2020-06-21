أعلن قاضي محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، مساء اليوم الأحد، أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد، التي توقفت بسبب وفاة العيفة أويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى المتابع في هذه القضية، ستستأنف يوم الثلاثاء القادم.



وبعد أن قدم القاضي باسمه وباسم هيئة المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس محكمة سيدي أمحمد تعازيه لأسرة أويحيى وعائلة المحاماة في فقدان الأستاذ العيفة اويحيى، أعلن عن رفع جلسة اليوم الأول من هذه المحاكمة التي انطلقت صباح اليوم الأحد على ان تستأنف يوم الثلاثاء القادم مع تمكين شقيقه أحمد اويحيى من حضور جنازة أخيه.