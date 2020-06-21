انتشلت اليوم ،وحدات حراس السواحل بشرشال في تيبازة جثة شاب على بعد نحو 10 أميال بحرية ليتم نقلها من طرف حراس مصالح الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، لتكون الجثة الثالثة التي يتم انتشالها في غضون 72 ساعة بسواحل تيبازة.



تدخلت وحدات حراس السواحل بشرشال لانتشال جثة متعفة في حدود منتصف النهار و30 دقيقة عثر عليها على بعد نحو 10 أميال بحرية بعرض البحر بسواحل عين تقورايت ،وتم نقل الجثة واخراجها عبر ميناء شرشال ليتم تحويلها من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.



وأشار المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية أن الجثة المنتشلة وجدت في حال متعفنة وهي لشاب في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية.

وتعد هذه الجثة هي الثالثة التي يتم انتشالها من طرف حراس السواحل منذ الخميس الماضي بسواحل تيبازة ،حيث سبق وأن تم انتشال جثتين الأولى بسواحل بلدية الداموس غربي تيبازة لشاب ينحدر من بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى لاقى حتفه غرقا ،فيما تم بعد انتشال جثة شاب آخر بالجهة الغربية لعاصمة ولاية تيبازة ،تعود لشاب ينحدر من ولاية البويرة عثر عليها بعرض البحر شمالي كورنيش شنوة ليتم اخراجها هي الأخرى عبر ميناء شرشال ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.



بهذا تكون قوات حرس السواحل بانتشال هذه الجثة قد تمكنت من انتشال 5 جثث بالساحل الممتد بين عين تقورايت بتيبازة إلى بلدية تنس بولاية الشلف في غضون 72 ساعة حيث انتشلت صبيحة الخميس الماضي جثتي شابين مجهولي الهوية بعرض البحر بتنس 55 كلم شرقي ولاية الشلف ونقلها لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية زيغود يوسف بنفس البلدية.