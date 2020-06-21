تقرر في ساعة متأخرة من مساء اليوم اطلاق سراح جميع المعتقلين من الحراك و الموقوفين يوم الجمعة الماضية و عددهم 32 موقوفا من بينهم من لا يتجاوز عمره 16 سنة و من يتعدى 70 سنة حيث وجهت لهم تهمة التجمهر غير المسلح.



و حسب مصادر قضائية فإن جميع المحاكمين تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن يوم الجمعة محاولين تنظيم مسيرة غير مرخص لها ومتحدين اجراءات احترازية قررتها الحكومة لحماية المواطنين من وباء كورونا ليتم تقديمهم لدى الجهات القضائية بداية من صبيحة هذا اليوم الأحد ليقرر اطلاق سراحهم جميعا مع استدعائهم للمثول من جديد يوم 15 سبتمبر القادم .



و للتذكير فإن الاجراء لم يشمل الموقوفين الثلاثة السابقين الذين وجهت لهم تهم أخطر من التجمهر غير المسلح مثل التحريض على العنف و تهديد الوحدة الوطنية و الاساءة لشخص رئيس الجمهورية .